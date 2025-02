Archbee

archbee.com

Archbee è una piattaforma di documentazione per il tuo team e i tuoi clienti. Con Archbee puoi aiutare i tuoi utenti a iniziare a utilizzare il tuo prodotto perché ti consente di creare rapidamente documenti di prodotto, guide per sviluppatori e riferimenti API in un unico posto. Archbee è il luogo in cui centralizzare le informazioni della tua azienda poiché unifica le conoscenze su prodotto, ingegneria, supporto, marketing e vendite. Casi d'uso: • Documenti per sviluppatori e API • Siti di documentazione • Aggiungi supporto in-app con un widget di documentazione contestuale • Collaborare sui documenti • Integrare e formare i compagni di squadra • Crea documentazione per i tuoi clienti con portali recintati • Documentare i processi interni Integrazioni: Slack, Airtable, Loom, Trello, Lucidchart, Typeform, Mindmeister, Prezi, Miro, Google Docs, Fogli Google, Presentazioni Google, Figma, Invision, Framer, Abstract, Marvel, Github, GraphQL, Swagger/Open API, Numeracy, Modalità Analytics, Codepen, Intercom, Google Analytics.