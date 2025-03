Magic Studio

magicstudio.com

Magic Studio è uno strumento basato sull'intelligenza artificiale che consente agli utenti di modificare e creare automaticamente immagini. Offre una gamma di funzionalità progettate per semplificare i processi di modifica delle immagini. La funzione Canvas consente agli utenti di creare foto di prodotti professionali in modo rapido e semplice, eliminando la necessità di costosi servizi fotografici. La gomma magica consente agli utenti di rimuovere elementi indesiderati dalle immagini semplicemente segnando le aree che desiderano essere rimosse, che possono quindi essere scaricate. La funzione di gomma da sfondo rimuove automaticamente gli sfondi dalle immagini, enfatizzando il soggetto e creando un effetto riflesso. La funzione di ingrandimento dell'immagine consente agli utenti di ingrandire le immagini senza compromettere la qualità, garantendo una migliore risoluzione e chiarezza. Immagina consente agli utenti di creare immagini utilizzando descrizioni di testo, fornendo un modo unico per esprimere visivamente pensieri e idee. Photobooth è progettato per creare incredibili immagini del profilo utilizzando la tecnologia AI, migliorando l'aspetto delle immagini degli utenti. Magic Studio offre un'interfaccia intuitiva ed è facilmente accessibile senza la necessità di competenze tecniche. È disponibile gratuitamente, consentendo agli utenti di testare e familiarizzare con le capacità dello strumento. Magic Studio è sviluppato da Aarzoo, Inc. e fornisce una varietà di risorse utili come un manuale e collegamenti ai loro profili di social media e informazioni legali.