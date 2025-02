Vyond

Risultati di esperti senza sforzo. Realizza video coinvolgenti in pochi secondi. Vyond è la piattaforma di creazione video basata sull'intelligenza artificiale che mette la potenza di uno studio di produzione video - dalla scrittura di script al video finito - proprio a portata di mano. Usa Vyond Go, il primo script generativo di AI e creatore video generativo del settore per creare istantaneamente un video a taglio approssimativo da un semplice prompt di testo. Quindi usa Vyond Studio, il nostro potente creatore di video drag-and-drop, per modificare quei video o creare video originali con l'aiuto di migliaia di caratteri, modelli e sfondi pre-fatti. Vyond è costruito per aiutarti a comunicare meglio. Crea facilmente ed efficiente video professionali che aumentano le tue comunicazioni aziendali. Comanda l'attenzione delle parti interessate distratte di oggi con video coinvolgenti pertinenti a qualsiasi settore del settore e lavoro. Siate certi che i tuoi dati siano sicuri all'interno della nostra piattaforma costruita per Enterprise che è certificata ISO 27001 (per tutte le posizioni e casi d'uso) e conforme GDPR e CCPA. Vyond Go: lo script e il creatore video basato sull'intelligenza artificiale stiamo prendendo la creazione di video da facile a istantaneo con Vyond Go. Inserisci un prompt o rilascia il tuo contenuto preesistente per creare istantaneamente uno script e guarda mentre Vyond crea un video in pochi secondi. Usa il nostro semplice editor basato su testo per lucidare rapidamente il tuo video, quindi distribuisci il tuo video così com'è o portalo in Vyond Studio per la messa a punto. Vyond Studio: un potente creatore di video di drag-and-drop ottiene la creazione di video completi e la capacità di modifica con il nostro potente creatore di video basato sulla sequenza temporale. Centinaia di modelli premade, oltre 40.000 oggetti di scena e un creatore di personaggi pienamente caratteristico forniscono i dettagli e la pertinenza per creare il video esatto necessario per qualsiasi settore o caso d'uso.