Software di animazione - App più popolari - Paesi Bassi

Il software di animazione viene creato per produrre grafica in movimento da file visivi. A seconda dell'applicazione, gli utenti possono animare vari tipi di grafica, comprese immagini 2D, 3D, disegnate a mano o generate al computer. Questi programmi spesso consentono l'aggiunta di musica e altri effetti. Il software di animazione può integrarsi con software di disegno, editing video o modellazione 3D. Artisti e liberi professionisti possono utilizzare i migliori software gratuiti di editing video e animazione in combinazione per realizzare le loro animazioni con un budget limitato.