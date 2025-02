Piattaforme di analisi - App più popolari - Timor Est

Phocas Software

Hai bisogno di sentirti a tuo agio con i tuoi dati? Se la tua azienda ha bisogno di muoversi più velocemente e con maggiore certezza, Phocas può aiutarti. Disponiamo di una piattaforma di pianificazione e analisi aziendale all-in-one per l'utilizzo a livello aziendale. Un'unica fonte di verità governata alimentata direttamente dal tuo ERP, dalla contabilità e da altri sistemi. Phocas risolve i problemi che le aziende del mercato medio devono affrontare ottenendo approfondimenti, reporting, monitoraggio delle prestazioni, gestione dei team di vendita, pianificazione delle spese, gestione del flusso di cassa, creazione di budget, previsioni e fine mese. Che tu sia un pensatore del quadro generale o che tu vada dritto al dettaglio, con Phocas sarai all'avanguardia nella scoperta dei dati, con la certezza che i risultati saranno in tempo reale e accurati. Phocas segue il filo del tuo pensiero per rispondere a domande aziendali critiche con la stessa rapidità con cui il tuo cervello (o il tuo capo) le propone. Foca non solo risponde alle tue domande; scopre nuove domande e opportunità a cui non avevi mai nemmeno pensato! Progettato per utenti non tecnici, Phocas offre potenti funzionalità di reporting finanziario analitiche e che consentono di risparmiare tempo. Visualizza i dati in pochi secondi su vendite locali, regionali o globali, inventario, previsioni, prezzi, margini di profitto, budget e altro ancora. Phocas consente di effettuare interrogazioni di dati ad hoc o di associare e consolidare dati, identificare tendenze, condurre modelli e stare al passo con la concorrenza. Qualsiasi utente Phocas può creare facilmente e rapidamente dashboard interattive, collaborare con esse e poi rivederle sul posto senza l'aiuto del reparto IT. I cruscotti Phocas ti consentono di fare molto di più che grattare la superficie. A differenza di molti strumenti di BI, puoi passare direttamente dalla dashboard ai dati aziendali sottostanti, fino a una singola transazione. Decidi tu quanti dettagli vuoi vedere e come vuoi vederli. La sicurezza intelligente ti consente di applicare o rimuovere restrizioni ai dati che diversi utenti possono vedere, facendo risparmiare ore di tempo al reparto IT costruendo dashboard individuali per i tuoi utenti. I nostri rendiconti finanziari automatizzano il reporting di fine mese (dì addio alle ripetitive discussioni su Excel) e semplificano il consolidamento di più entità. Phocas Budgeting and Forecasting ti consente di rivedere facilmente i budget e fornisce un processo più dinamico per aiutare i leader finanziari a tenere il passo con i cambiamenti del clima aziendale ed economico. Incorpora ulteriori fonti di dati per creare budget basati sui driver, monitorare le prestazioni effettive rispetto alle previsioni e altro ancora. Phocas si integra con successo con tutti i principali programmi ERP o CRM (e praticamente qualsiasi altra fonte di dati che la tua azienda potrebbe utilizzare) per offrirti un avvio rapido che può essere facilmente personalizzato in base alle tue esigenze specifiche. La nostra implementazione regolamentata e la sicurezza degli utenti basata sul business forniscono le soluzioni che consentono a te e al tuo personale IT di rimanere produttivi e dedicati al vostro core business. Phocas ti offre anche la possibilità di combinare dati transazionali e geospaziali su una mappa facile da visualizzare. Mostra la redditività tracciando i primi 10 clienti in una città, regione o paese su una mappa. Individua una posizione particolare o utilizza una mappa termica per mostrare i dati per più posizioni. La mappatura di Phocas può essere utilizzata con OpenStreetMap o API di Google. Phocas offre una suite completa di Business Intelligence per l'utilizzo mobile. Portare Phocas in viaggio ti offre la possibilità di interrogare i dati in tempo reale ovunque tu sia. Accedi ai tuoi dati ovunque e in qualsiasi momento. In macchina, in aeroporto, all'estero o in spiaggia! I clienti hanno costantemente valutato positivamente Phocas nel sondaggio annuale BARC dal 2013.