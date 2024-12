Piattaforme di analisi - App più popolari - Messico

Software per la gestione degli ex studenti

Le piattaforme di analisi, a volte denominate piattaforme di business intelligence (BI), offrono alle aziende un kit completo di strumenti per assorbire, strutturare, esplorare e interpretare i dati, rivelando informazioni utili che migliorano il processo decisionale e informano le strategie aziendali. Mentre alcune di queste piattaforme richiedono il coinvolgimento dell'IT per la configurazione dell'infrastruttura analitica, l'integrazione delle fonti di dati essenziali e la preparazione dei dati, altre sono progettate per una facile configurazione e utilizzo da parte di utenti non tecnici, note come piattaforme self-service. Analisti aziendali, data scientist e altre parti interessate possono sfruttare queste piattaforme per preparare, modellare e perfezionare i dati, ottenendo informazioni più approfondite sulle operazioni quotidiane dell'azienda e facilitando un processo decisionale informato. Essenziale per la sua classificazione come piattaforma di analisi è la fornitura di una soluzione di analisi end-to-end, comprendente cinque componenti chiave: preparazione dei dati, modellazione dei dati, fusione dei dati, visualizzazione dei dati e fornitura di approfondimenti.