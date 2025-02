Suite software ALM - App più popolari - Sint Maarten

Ably

Aly risolve gli aspetti più complessi ed impegnativi dell'ingegneria in tempo reale, consentendo agli sviluppatori di potenziare e scalare facilmente app in tempo reale come chat, giochi multiplayer, aggiornamenti della posizione GPS in tempo reale, controllo dei dispositivi IoT e altro ancora. Per fare ciò, forniamo infrastrutture cloud e API che aiutano gli sviluppatori a trasmettere i dati tra i dispositivi in ​​tempo reale. Le API di Ably espongono l'intera infrastruttura di Ably tramite interfacce programmatiche standardizzate e includono canali Pub/Sub scalabili. Le nostre API includono la presenza utente integrata, la cronologia dei messaggi e lo streaming su protocolli aperti come WebSocket, MQTT e SSE. Inoltre, le nostre API trasferiscono i dati su cloud o ambienti esterni alla rete di Ably in modo da poter attivare la logica e gli eventi aziendali esistenti e fornire notifiche push native utilizzando APNS e GCM. Tutto questo si basa sulla Data Stream Network di Ably, che consiste di due cose: la nostra rete cloud e il tessuto di messaggistica in tempo reale. La rete di Ably è composta da oltre 16+ data center di routing core distribuiti geograficamente e oltre 176 punti di presenza di accelerazione edge, con latenze globali medie di andata e ritorno di 65 ms. Al centro di tutto ciò si trova il nostro tessuto di messaggistica in tempo reale, che risolve difficili problemi di ingegneria in tempo reale come l'ordinamento dei messaggi, la consegna garantita, la replica dei dati, la pubblicazione idempotente e altro ancora. Con oltre 40 SDK della libreria client e supporto nativo per più di sei protocolli in tempo reale, iniziare a lavorare per qualsiasi caso d'uso è rapido e semplice. Il nostro piano gratuito include 6 milioni di messaggi al mese e fino a 200 connessioni e canali di punta: sufficienti per consentire a qualsiasi sviluppatore curioso di iniziare.