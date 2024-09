Suite software ALM - App più popolari - Argentina Più popolari Aggiunti di recente

Le suite software di gestione del ciclo di vita delle applicazioni (ALM) facilitano lo sviluppo di applicazioni software dalla concezione iniziale alla consegna finale. Queste suite creano un ecosistema collaborativo in cui gli utenti possono lavorare insieme e completare attività per creare o migliorare il software. Le suite ALM stabiliscono processi per la progettazione, il test, la distribuzione e la gestione delle applicazioni software, offrendo funzionalità integrate per lo sviluppo, i test di qualità, la gestione dei requisiti e la gestione dei progetti. Diversi reparti possono utilizzare le suite ALM durante tutto il processo di creazione del software: sviluppatori durante la fase di creazione e product manager o supervisori del controllo qualità per il monitoraggio post-distribuzione. Le suite ALM sono applicabili a una varietà di progetti software e supportano i dipendenti in vari ruoli durante l'intero ciclo di vita dello sviluppo. Spesso si integrano o condividono funzionalità degli strumenti di gestione dei progetti e possono includere o connettersi con software di progettazione e sviluppo come ambienti di sviluppo integrato (IDE) o strumenti di prototipazione.