Software di assistente alle vendite AI - App più popolari - Sant’Elena

Potenzia la tua azienda e apri la strada a comunicazioni ottimizzate con Squaretalk, una piattaforma globale di comunicazione aziendale interattiva. Creare una piattaforma intelligente e unificata per i nostri clienti è l'obiettivo di tutti i membri del nostro team e, sebbene Squaretalk fornisca un ecosistema interconnesso per le comunicazioni aziendali, possiamo anche fornire soluzioni individuali. Axiom è il nostro centralino cloud completo di tutte le funzionalità. Integrato con alcuni dei principali CRM a livello mondiale, Axiom offre ai centri di comunicazione gli strumenti di cui hanno bisogno per fornire un servizio personalizzato ai clienti in tutto il mondo. Effettua chiamate con un solo clic, gestisci il traffico delle chiamate direttamente dal tuo CRM. Visualizza i dettagli del chiamante e la cronologia degli acquisti durante ogni chiamata, registra tutte le chiamate e collegale al tuo CRM. Axiom fornisce inoltre funzionalità estese agli amministratori per monitorare le chiamate e gli agenti in tempo reale, sussurrare consigli agli agenti o prendere in carico le chiamate se necessario. Il dialer predittivo Matrix supporta agenti illimitati a partire da 25$ per utente. Dotato di interfacce Manager e Agent personalizzate e dashboard in tempo reale, Matrix può gestire fino a 1000 canali contemporaneamente. Matrix di Squaretalk è integrato con tutti i tuoi strumenti di lead generation, comprese pagine di destinazione, CRM, siti affiliati ed elenchi. Matrix digerisce i tuoi lead e contatti e li prepara per il contatto rilevando i numeri di telefono attivi e ottimizzandoli per i fusi orari. Utilizzando campagne altamente configurabili, i lead vengono selezionati nel modo che meglio si adatta alle esigenze dell'attività di marketing. Distruggi le tue campagne e migliora il tempo di conversazione fino al 400%! Non hai mai visto un dialer come questo. Express è una soluzione di messaggistica multicanale che offre ancora più modi per connettersi con i clienti e garantire che i nostri clienti non perdano mai l'opportunità di continuare una conversazione, risolvere un problema o fornire supporto tempestivo. Express, consente alle aziende e ai contact center di connettersi con i clienti ovunque si trovino, tramite qualsiasi dispositivo, sulla loro piattaforma preferita. A partire dagli SMS, la piattaforma includerà presto WhatsApp, Messenger, Viber, Telegram e WeChat. Lince. Un livello di integrazione senza codice e in tempo reale che consentirà alle organizzazioni di unire perfettamente tutte le piattaforme e gli strumenti di comunicazione aziendale. Non richiedendo conoscenze specialistiche o tempo di sviluppo, Lynx potenzia i contact center e i BPO rendendo l'integrazione e l'automazione di sistemi di comunicazione complessi facili come l'utilizzo di un'app. Attraverso Lynx, i nostri clienti avranno la flessibilità di presentare offerte per quasi tutti i contratti che desiderano poiché Lynx fornisce accesso sicuro a oltre 100 app aziendali, trasferimento trasparente dei dati e ottimizzazione della forza lavoro. È una grande vittoria per i BPO.