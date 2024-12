Più popolari Aggiunti di recente Software di assistente alle vendite AI - App più popolari - Nuova Caledonia

Gli assistenti alle vendite AI, comunemente noti come assistenti alle vendite virtuali AI, sono applicazioni progettate per supportare i rappresentanti di vendita automatizzando varie attività e processi attraverso l'intelligenza artificiale integrata. Queste attività comprendono la qualificazione dei lead, le attività di follow-up, la gestione della pipeline, le previsioni, la pianificazione delle riunioni e l'immissione dei dati. I team di vendita e marketing utilizzano spesso assistenti alle vendite basati sull'intelligenza artificiale per automatizzare attività banali, concedendo più tempo per affrontare responsabilità complesse e impegnative. Questi strumenti sono spesso compatibili con altri software o possono integrarsi perfettamente con i sistemi CRM esistenti, sebbene molti siano anche soluzioni autonome.