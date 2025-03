Reclaim

reclaim.ai

L'app di pianificazione basata sull'intelligenza artificiale per team impegnati che trova il momento migliore per le tue attività, abitudini, riunioni e pause. Torna fino al 40% della settimana di lavoro con una programmazione adattiva e in tempo reale, mantenendo il tuo calendario flessibile con l'intelligenza predittiva per difendere dinamicamente le priorità man mano che la tua settimana si riempie, quindi hai sempre tempo per il lavoro mirato, rimani aperto a collaborare con la tua squadra. Puoi dire a recupero esattamente come vuoi che le tue priorità siano programmate, proprio come faresti un grande assistente. E quando i piani cambiano, riallinea automaticamente il tuo programma in pochi secondi. Reclaim.ai è un'app di pianificazione basata sull'intelligenza artificiale che trova automaticamente il tempo migliore nel tuo calendario per riunioni, compiti, abitudini e pause per tornare al 40% della tua settimana di lavoro. Imposta le tue priorità e il recupero progetta automaticamente il tuo programma attorno a ciò che conta di più (proprio come farebbe un grande assistente!) Caratteristiche di recupero più importanti: * Attività: TO-DOS di schede automatiche nel tuo calendario * Abitudini: blocca il tempo flessibile per le routine * Riunioni intelligenti: schedule auto nel miglior momento per tutti i partecipanti * Collegamenti di pianificazione: condividi la tua disponibilità * Sincronizzazione del calendario: sincronizza tutti i calendari * Tempo di buffer: pause e tempi di viaggio automatici * Codifica a colori: codificare automaticamente il tuo calendario * Giorni senza incontri: proteggere il tempo produttivo * Time Tracking: analizza dove trascorri il tuo tempo * Integrazioni delle attività: per ASANA, Todoist, Jira, ClickUp, Linear e Google Attività * Slack Integration: sincronizza il tuo stato di Slack al tuo calendario