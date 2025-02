Software per assistenti alle riunioni AI - App più popolari - Sint Maarten

Reclaim

reclaim.ai

L'app di pianificazione basata sull'intelligenza artificiale per team impegnati che trova il momento migliore per le tue attività, abitudini, riunioni e pause. Recupera fino al 40% della settimana lavorativa con una pianificazione adattiva e in tempo reale, mantenendo al tempo stesso il tuo calendario flessibile con l'intelligenza predittiva per difendere dinamicamente le priorità man mano che la settimana si riempie, così avrai sempre tempo per lavorare mirato, pur rimanendo aperto alla collaborazione con la tua squadra. Puoi dire a Reclaim esattamente come vuoi che siano programmate le tue priorità, proprio come faresti con un grande assistente. E quando i piani cambiano, riallinea automaticamente il tuo programma in pochi secondi. Vuoi saperne di più? Scopri di seguito solo alcune delle funzionalità di Reclaim: • Attività: pianifica automaticamente le tue cose da fare nel tuo calendario • Abitudini: blocca orari flessibili per routine ricorrenti • 1:1 intelligente: trova l'orario migliore per riunioni individuali • Pianificazione Collegamenti: prenota in modo più intelligente con collegamenti flessibili alle riunioni • Sincronizzazione del calendario: blocca la tua disponibilità su tutti i calendari • Buffer Time: pianificazione automatica delle pause e del tempo di viaggio • Codificazione colore: codifica automaticamente i tuoi eventi con colori per categoria • Giorni senza riunioni: previeni le riunioni e pianifica automaticamente il lavoro a turni • Analisi del team: monitora il tempo trascorso dal tuo team tra riunioni, attività, parametri di benessere e altro • Integrazioni delle attività: sincronizza le attività da Asana, Todoist, Jira, ClickUp, Linear e Google Task nel tuo calendario • Integrazione con Slack: personalizza e sincronizza il tuo stato Slack con il tuo calendario in tempo reale Oltre 20.000 aziende si affidano a Reclaim per ottenere di più dalle loro settimane lavorative. Iscriviti e inizia gratuitamente così tu e il tuo team potrete trascorrere del tempo dove conta di più, ogni settimana.