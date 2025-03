LexisNexis

lexisnexis.com

LexisNexis Legal & Professional è un fornitore globale leader di informazioni legali, normative e aziendali e analisi che aiutano i clienti ad aumentare la produttività, migliorare il processo decisionale e i risultati e far avanzare lo stato di diritto in tutto il mondo. LexisNexis aiuta gli avvocati a vincere casi, a gestire il proprio lavoro in modo più efficiente, a servire meglio i loro clienti e a far crescere le loro pratiche. LexisNexis assiste le società a comprendere meglio i propri mercati, monitorare i loro marchi e la concorrenza e nel mitigare il rischio aziendale. Lexisnexiss collabora con le università per educare gli studenti e LexisNexis sostiene la costruzione della nazione con governi e tribunali rendendo le leggi accessibili e rafforzando le infrastrutture legali. LexisNexis collabora con le principali associazioni globali e i clienti a raccogliere prove contro i criminali di guerra e fornire strumenti per combattere la tratta di esseri umani. LexisNexis Legal & Professional, che serve clienti in oltre 130 paesi con 10.000 dipendenti in tutto il mondo, fa parte di Relx Group, un fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e aziendali in tutti i settori.