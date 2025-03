SaaSquatch

SaaSquatch è un sofisticato software di marketing di riferimento e fidelizzazione che coinvolge i tuoi clienti ovunque si trovino, sia all'interno che all'esterno della tua app mobile o Web. Alcuni dei marchi più innovativi e rinomati al mondo utilizzano SaaSquatch per premiare i propri sostenitori, creare comunità fedeli e accelerare la crescita dei ricavi. Con la flessibilità necessaria per gestire anche i programmi fedeltà e di riferimento più avanzati, SaaSquatch ti consente di premiare i tuoi sostenitori per qualsiasi comportamento tu scelga, quindi consente loro di aiutarti a far crescere la tua base di clienti attraverso i riferimenti. Il nostro motore di premi ti consente di impostare condizioni uniche per guadagnare, creare livelli di ricompensa e offrire una varietà di premi diversi per creare il programma personalizzato perfetto. Inoltre, le integrazioni native, la sicurezza di livello aziendale, il rilevamento delle frodi e il supporto multilingue forniscono la potenza e la scalabilità per espandersi insieme a te. Sfrutta i dati dei clienti di cui già disponi per eseguire campagne che forniscano un'esperienza utente personalizzata, aumentino la fedeltà dei clienti e migliorino i tassi di fidelizzazione. Aumenta l'adozione di nuove funzionalità del prodotto e coinvolgi gli utenti in tutte le fasi del ciclo di vita del cliente per non perdere mai un'opportunità di crescita.