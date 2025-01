Software di marketing di affiliazione - App più popolari - Pakistan

Partnerize

Partnerize è il leader nell'automazione delle partnership. La piattaforma Partnerize è l'unica nel suo genere a fornire una suite completa e completamente integrata di funzionalità di scoperta, reclutamento, ottimizzazione, pagamento, sicurezza del marchio e prevenzione delle frodi per gli operatori di marketing che cercano un sussidio altamente trasparente e scalabile per alleviare la pressione sull'economia della loro unità come un risultato di un’eccessiva dipendenza dalle vendite primarie e dai canali di marketing. Supportato da un servizio impareggiabile, incluso l'unico programma di supporto interno della categoria, con Partnerize hai il controllo dell'intero ciclo di vita del marketing della partnership, il tutto su un'unica piattaforma. Partnerize ha vinto più di due dozzine di premi, tra cui la migliore tecnologia degli International Performance Marketing Awards. Le aziende leader a livello mondiale, tra cui 63 importanti rivenditori, 12 compagnie aeree internazionali, 9 delle più grandi società di telecomunicazioni e più di 1.600 altri marchi globali, si affidano a Partnerize per generare e gestire più di 6 miliardi di dollari in vendite ai partner e 700 milioni di dollari in pagamenti ai partner ogni anno. Con sede a New York, Partnerize ha uffici in Australia, Regno Unito, Giappone, San Francisco, Filadelfia e Wilkes-Barre. Per ulteriori informazioni su come Partnerize aiuta a trasformare le tue partnership in un centro di profitto, visita https://partnerize.com/en.