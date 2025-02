Software di contabilità - App più popolari - Senegal

AccountEdge

AccountEdge Pro è un software di contabilità per piccole imprese potente e facile da usare per desktop Mac e Windows. Disponibile prova gratuita di 30 giorni. Con AccountEdge Pro, gli imprenditori possono organizzare, elaborare e creare report sulle proprie informazioni finanziarie in modo da potersi concentrare sulla propria attività. Il suo set di funzionalità è progettato per consentire agli utenti di gestire ogni aspetto della propria attività, tra cui contabilità, buste paga integrate, vendite e acquisti, gestione dei contatti, monitoraggio dell'inventario, ordini online, fatturazione del tempo e altro ancora. AccountEdge è progettato per funzionare con tutti i tipi di piccole e medie imprese. Viene utilizzato dalle aziende che vendono, costruiscono e gestiscono articoli di inventario, forniscono servizi professionali o fatturano il tempo impiegato nei progetti. Caratteristiche principali Fatturazione Le vendite sono una componente fondamentale della tua attività. Crea e invia fatture cliente per prodotti, servizi o tempi e monitora lo stato dei pagamenti sulle vendite aperte. Spese La gestione degli acquisti e delle spese consente di tenere traccia dell'inventario e dei costi generali. AccountEdge ti consente di gestire i tuoi fornitori, i pagamenti e le transazioni ricorrenti. Banking Banking ti aiuta a gestire il denaro in entrata e in uscita nel dettaglio che desideri. Con i feed bancari integrati e l'abbinamento automatico, riconciliare i tuoi conti è un gioco da ragazzi. Libro paga I tuoi dipendenti sono la tua risorsa più importante e mantenere la conformità monitorando le loro retribuzioni, ratei e spese è fondamentale per la tua azienda. Con il nostro servizio opzionale di gestione buste paga, sarai sempre aggiornato sulle tabelle più recenti delle imposte sui salari per un'elaborazione accurata. Inventario Il monitoraggio dell'inventario ti aiuta a gestire i tuoi articoli e servizi e a tenere traccia delle loro scorte in base alla posizione per assicurarti di avere abbastanza prodotti a portata di mano o in ordine per soddisfare le esigenze dei clienti. Contabilità Il piano dei conti è al centro della tua rendicontazione finanziaria. Mantieni la contabilità generale e i budget, crea report finanziari per aiutarti a monitorare la tua attività e prendere decisioni informate. Gestione dei contatti La gestione dei contatti consente di mantenere buoni rapporti con lead, clienti, fornitori e dipendenti. Conserva tutti i dettagli in un unico posto per utilizzarli più facilmente nelle tue attività di vendita, acquisto e marketing. Monitoraggio del tempo La vendita del tempo e il monitoraggio del lavoro in corso sono fondamentali se il tuo lavoro è basato su progetti o lavori. Crea tariffe di fatturazione personalizzate e monitora il tempo dei tuoi dipendenti utilizzando fogli presenze o fogli di attività. Gestione dei dati Gestisci facilmente i tuoi dati con semplici importazioni ed esportazioni, analisi su schermo, centinaia di report software ed esportazioni PowerBI per ottenere ulteriori informazioni sulle tue operazioni.