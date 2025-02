Piattaforme di orchestrazione basate su account - App più popolari - Senegal

Demandbase

demandbase.com

La piattaforma Demandbase One Smarter GTM™ aiuta i team a raggiungere i propri obiettivi di fatturato con meno risorse. Utilizza Account Intelligence, informazioni approfondite e affidabili a livello di account, per aiutarti a orchestrare le mosse di vendita e marketing e a conferire rilevanza in ogni fase del percorso di acquisto B2B. Avrai un unico pannello di controllo che collega ogni fonte di intelligence e insight, e ogni azione di vendita e marketing, in modo da individuare le opportunità in anticipo, interagire con loro in modo più intelligente e chiudere le trattative più velocemente. Crea segmenti di pubblico precisi utilizzando la nostra Account Intelligence, i tuoi dati CRM e MAP, segnali di intenti, dati tecnici e altro ancora. Quindi sfrutta funzionalità aggiuntive per maggiore precisione e controllo: l'unica piattaforma pubblicitaria B2B ottimizzata per raggiungere interi team di acquisto, aumentare le conversioni del sito web con la personalizzazione, coordinare interazioni significative con i clienti nel tuo ecosistema e nei tuoi canali e misurare in che modo le attività di marketing e vendita guidano la pipeline e le entrate. I venditori possono persino sfruttare le proprie app CRM per ottenere informazioni intelligenti su contatti e aziende e visualizzare il coinvolgimento e l'attività delle intenzioni di Demandbase. Con Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence, puoi coordinare tutti gli interventi GTM per acquisti a basso attrito.