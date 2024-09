Piattaforme di orchestrazione basate su account - App più popolari - Argentina Più popolari Aggiunti di recente

Le piattaforme di orchestrazione basate su account offrono una soluzione centralizzata alle aziende per semplificare le proprie attività di marketing basate su account, favorendo l'allineamento tra i team di vendita e di marketing. Queste piattaforme svolgono un ruolo cruciale nell'aiutare le aziende a prendere di mira account specifici, implementare efficaci campagne di marketing basato sugli account (ABM) e valutare e perfezionare le strategie. Al centro della loro funzionalità c'è la fornitura di una gestione unificata dell'elenco dei conti, che consente la definizione delle priorità e la segmentazione dei conti target di un'azienda. Sfruttando le capacità di queste piattaforme, i team di marketing e vendita possono concentrarsi sull'identificazione e sullo sviluppo degli account più promettenti per la propria attività. Inoltre, le piattaforme di orchestrazione basate su account facilitano l’esecuzione di campagne multicanale. Spesso rientrano in una o più delle seguenti categorie: software di posta diretta basato su account, software pubblicitario basato su account e software per esperienze Web e contenuti basati su account. È interessante notare che, sebbene il software possa fornire funzionalità di esecuzione basate su account, potrebbe non costituire necessariamente una piattaforma ABM completa.