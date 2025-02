MobileAction

MobileAction è la principale piattaforma di ottimizzazione UA mobile! In qualità di partner ufficiale di Apple Search Ads, alimenta la crescita delle app mobili con strumenti di intelligence basati sui dati. MobileAction offre una comprensione completa del dinamico panorama mobile essenziale per l'acquisizione, la fidelizzazione e il coinvolgimento dei clienti. Aiuta i professionisti e i proprietari di app in crescita a mobilitare le proprie strategie, allineare la propria roadmap, penetrare in mercati non sfruttati e aumentare il ROI. La nostra soluzione consente ai proprietari di app, ai gestori dell'acquisizione di utenti e ai professionisti della crescita delle app di risolvere i complessi fili del settore della telefonia mobile, consentendo loro di scolpire una narrativa vincente in un mercato in continua evoluzione. Quindi, in poche parole, MobileAction aiuta gli operatori di marketing mobile a: Aumentare i download di app Sbloccare i dati della concorrenza Scoprire le ultime tendenze Dominare il mercato Prendere decisioni più intelligenti L'azienda è stata fondata nel 2013 e ha sede a San Francisco, negli Stati Uniti. MobileAction è il fornitore leader del settore di intelligence pubblicitaria per dispositivi mobili con una vasta libreria di oltre 70 milioni di creatività, oltre 100.000 editori, oltre 400.000 inserzionisti e incorporando dati da oltre 55 DSP.