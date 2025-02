Software di posta diretta basato su account - App più popolari - Sant’Elena

Printfection

Printfection è una piattaforma di gestione dei gadget che semplifica l'acquisto, la gestione e la distribuzione di gadget e prodotti di marca. Clienti come Zendesk, BetterHelp, Hinge e Gusto ci utilizzano per spedire facilmente gadget a clienti, lead, dipendenti ed eventi. Ciò supporta i tuoi sforzi ABM e possiamo farti risparmiare ore di tempo nella gestione dello swag, aiutandoti a realizzare e misurare un ROI maggiore dalle tue attività di marketing dello swag. COSA CI SEPARA DALLE ALTRE AZIENDE SWAG Esistono letteralmente centinaia di società e siti web di swag là fuori. La maggior parte offre semplici servizi di stampa e distribuzione di prodotti promozionali, ovvero puoi applicare il tuo logo su alcune tazze e un paio di magliette e poi inviarlo al tuo ufficio. La maggior parte di queste società di swag NON fornisce alcuna tecnologia. Non c'è modo di regalare strategicamente gadget a clienti o potenziali clienti, nessuna integrazione con Salesforce (o qualsiasi altro CRM) e nessuna connessione a strumenti di automazione del marketing come Marketo, HubSpot, Zapier, ecc. Printfection è un servizio completo, end-to-end. piattaforma di gestione e realizzazione in cui non solo puoi marchiare migliaia di articoli davvero creativi, ma puoi anche spedire strategicamente quel gadget in qualsiasi parte del mondo attraverso il tuo stack tecnologico esistente. Ogni cliente riceve inoltre un account manager dedicato e un team di successo dello swag, dove condividiamo regolarmente ciò che lo swag funziona meglio per eventi, omaggi, premi per i clienti, ecc. e ti teniamo aggiornato sugli articoli più recenti e migliori. Siamo un servizio di gadget che pochissime aziende hanno sperimentato prima. CREAZIONE SWAG Sfoglia il nostro ampio catalogo con centinaia e centinaia di fantastici prodotti promozionali o invia una richiesta di ricerca di articoli. Aggiungiamo continuamente nuovi articoli al catalogo in base alle esigenze dei clienti. Il nostro processo di configurazione degli articoli rende incredibilmente facile inserire il tuo logo e la tua grafica aziendale praticamente su qualsiasi cosa: magliette, felpe con cappuccio, tutine, tazze, bottiglie d'acqua, altoparlanti, prodotti tecnologici, puzzle, set Jenga, tutto quello che vuoi. Possiamo marchiare gadget davvero divertenti e creativi come pigne, lettini da massaggio: vai avanti e pensa fuori dagli schemi! STOCCAGGIO E MAGAZZINAGGIO DEI SWAG Ovviamente possiamo inviare i gadget direttamente al tuo ufficio o in qualsiasi luogo, ma la vera genialità di Printfection è che conserveremo tutto il tuo malloppo per te! Niente più armadi o sotterranei disordinati in ufficio. Una volta ordinato il gadget, gli articoli verranno spediti al nostro centro logistico. Potrai quindi accedere alla piattaforma e visualizzare tutto il tuo inventario in tempo reale. Quando desideri inviare gadget a dipendenti, potenziali clienti, clienti, partner o a un evento, bastano pochi clic e noi spediamo ed evadiamo tutti gli ordini per te. È così facile. SERVIZI DI DROPSHIPPING E STAMPA DI T-SHIRT Sebbene marchiamo centinaia di articoli, abbiamo alcuni clienti che spesso iniziano con magliette aziendali. Possiamo stampare il tuo logo e la tua grafica su diversi tipi di t-shirt, inclusi tutti i tipi di dimensioni e tessuti. Possiamo anche spedire in dropshipping qualsiasi tipo di abbigliamento personalizzato, comprese felpe con cappuccio, pantaloni, tutine, ecc. Siamo una delle aziende di dropshipping di magliette più flessibili in circolazione. REALIZZAZIONE SWAG Non è mai stato così facile far arrivare i tuoi prodotti aziendali ai tuoi potenziali clienti, clienti e dipendenti. Puoi spedire il tuo gadget nel nostro magazzino per utilizzarlo nelle campagne e qualsiasi nuovo gadget che ordini tramite l'uso verrà archiviato per te. Con pochi clic puoi spedire qualsiasi oggetto in qualsiasi parte del mondo; che si tratti di un account critico che stai cercando di chiudere o di un cliente fedele che ti ha appena rinnovato o ti ha aiutato con un case study. IMBALLAGGI E KIT PERSONALIZZATI Semplifichiamo la creazione di fantastici kit personalizzati per l'onboarding di nuovi clienti, da utilizzare nelle attività ABM o per deliziare i nuovi assunti. Il kit personalizzato ti consente di marchiare le tue scatole da imballaggio con la tua grafica personalizzata, aggiungere inserti e riempitivi personalizzati e disporre ordinatamente tutti gli articoli di tua scelta. Perfetto per offrire la migliore esperienza di unboxing! DROPSHIPPING PER EVENTI (PRODOTTI PROMOZIONALI DROPSHIP) Rendiamo incredibilmente semplice il dropshipping di gadget/prodotti promozionali per eventi. Puoi inviare tutti gli articoli che desideri. La nostra funzione di imballaggio per eventi significa che tutti i tuoi articoli di abbigliamento arriveranno ben arrotolati ed etichettati per taglia e sesso, quindi tutto ciò che dovrai fare è tirare fuori le magliette dalla scatola presso il tuo stand e sarai pronto per lo spettacolo. Una volta terminato l'evento, puoi semplicemente rispedire gli eventuali gadget inutilizzati al nostro centro logistico, riducendo drasticamente le spese inutili. Se selezioni la consegna garantita, i tuoi articoli arriveranno in una data specifica. Non dovrai mai più affrettarti per portare il malloppo da e verso un evento! INTEGRAZIONE SALESFORCE E INTEGRAZIONI CON STRUMENTI DI MARKETING Lascia che i tuoi rappresentanti di vendita richiedano gadget direttamente tramite Salesforce. Oppure automatizza l'invio di gadget tramite Marketo, HubSpot, Intercom o qualsiasi altro strumento sfruttando la nostra integrazione con Zapier. Puoi anche creare un negozio di gadget aziendali sfruttando la nostra integrazione Shopify. Printfection è il modo più semplice per spedire gadget a chiunque in qualsiasi parte del mondo.