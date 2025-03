Netcore Cloud

Netcore offre una suite completa di customer engagement ed esperienza che consente agli operatori di marketing di creare esperienze cliente personalizzate. La sua piattaforma consente agli esperti di marketing di connettere i dati dei clienti attraverso canali e sistemi, creare segmenti mirati e offrire esperienze significative attraverso canali digitali come Web, e-mail, notifiche app, WhatsApp, SMS e RCS. Con la sua solida analisi, Netcore Cloud aiuta i marchi a comprendere meglio il proprio pubblico, consentendo campagne di marketing mirate che incontrano i clienti a livello personale. Le funzionalità di intelligenza artificiale e machine learning della piattaforma garantiscono che ogni interazione con il cliente sia ottimizzata per il coinvolgimento e la conversione, rendendo ogni punto di contatto un'opportunità per impressionare e fidelizzare. Netcore gode della fiducia di oltre 6.500 marchi in settori quali e-commerce, vendita al dettaglio, servizi bancari e finanziari, media e intrattenimento e viaggi per offrire esperienze basate sull'intelligenza artificiale. Alcuni dei suoi principali clienti globali includono Swiggy, Myntra, Crocs, Pizza Hut, Domino's, McDonald's e molti altri. Netcore è orgogliosa di essere stata certificata come Great Place to Work per sei anni consecutivi in ​​India, affermando il suo impegno verso una cultura del posto di lavoro eccezionale. L'azienda ha una presenza globale in oltre 20 uffici in Nord America, Sud America, Europa e APAC. Netcore è il sistema operativo Martech che aiuta un'azienda a promuovere la crescita dei ricavi, massimizzare il valore della vita del cliente e accelerare il suo percorso verso la redditività.