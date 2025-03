SALESmanago

salesmanago.com

SALESmanago è una piattaforma di coinvolgimento dei clienti per team di marketing e-commerce affamati di impatto che vogliono essere partner snelli ma potenti e affidabili per la crescita dei ricavi per i CEO. Le nostre soluzioni basate sull'intelligenza artificiale sono già state adottate da oltre 2000 aziende di medie dimensioni in 50 paesi, nonché da molti noti marchi globali come Vodafone, Lacoste, New Balance e Victoria's Secret. SALESmanago mantiene la sua promessa di massimizzare la crescita dei ricavi e migliorare i KPI dell'eCommerce sfruttando tre principi: (1) Intimità del cliente per creare relazioni autentiche con i clienti basate su dati zero e di prima parte; (2) Precision Execution per fornire un'esperienza cliente omnicanale superiore grazie all'iperpersonalizzazione; e (3) Growth Intelligence che unisce guida umana e basata sull’intelligenza artificiale consentendo un processo decisionale pragmatico e rapido per il massimo impatto. Maggiori informazioni: www.salesmanago.com