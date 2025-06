401(k) Software - App più popolari

Cerca

Il software 401(k) consente alle organizzazioni di offrire e gestire piani pensionistici per i propri dipendenti garantendo al tempo stesso la conformità alle normative governative. Queste piattaforme vengono utilizzate per progettare il piano pensionistico di un'azienda, selezionare opzioni di investimento, inserire i dipendenti, gestire i contributi e monitorare la partecipazione dei dipendenti attraverso un dashboard amministrativo. Forniscono inoltre ai dipendenti un'interfaccia per gestire i propri contributi, prendere decisioni di investimento e gestire azioni quali rollover, prestiti e distribuzioni. A differenza dei piani pensionistici, che sono finanziati dal datore di lavoro e forniscono un beneficio mensile garantito al momento del pensionamento, i piani 401 (k) comportano i contributi dei dipendenti e consentono ai dipendenti di controllare i propri investimenti.