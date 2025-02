Software di stampa 3D - App più popolari - Siria

BuildBee

Un software di controllo e suddivisione basato su cloud con un ambiente di codifica a blocchi integrato, funzionalità di modellazione di base come il generatore di stampini per biscotti e il generatore di litofania e un flusso di lavoro semplificato. Ha funzionalità interessanti come uno strumento di riparazione automatizzato per file danneggiati, uno strumento di suddivisione per suddividere modelli di grandi dimensioni in pezzi stampabili (con connettori generati automaticamente), un visualizzatore di codici G dettagliato, feedback dalla videocamera in tempo reale e accodamento dei lavori. Utilizza l'apprendimento automatico per fornire indicazioni sulla "stampabilità" di ciascun modello. Il flusso di lavoro è molto semplice e facile da apprendere, ma ha comunque la possibilità di controllare in modo dettagliato le impostazioni. Fornisce risultati di stampa molto buoni e coerenti e funziona con la maggior parte delle stampanti FFF e alcuni SLA. È perfetto per l'uso domestico, scolastico o aziendale con strumenti di gestione della flotta e dei gruppi e l'opzione per la connessione completamente remota o desktop. Configura la tua stampante una volta, quindi eseguila e monitorala in remoto dall'app Android o in qualsiasi browser.