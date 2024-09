Software di modellazione 3D - App più popolari - Argentina Più popolari Aggiunti di recente

Il software di modellazione 3D comprende programmi progettati per creare modelli tridimensionali di base di oggetti o personaggi. Questi strumenti spesso includono funzionalità aggiuntive come la pittura 3D per aggiungere texture, illuminazione e colore, consentendo la creazione di modelli dettagliati e realistici. Una volta completati, i modelli possono essere animati e portati in vita utilizzando strumenti di rendering e animazione 3D. Settori come la televisione, il cinema, i giochi, il marketing e la realtà virtuale si affidano sempre più a questi strumenti 3D per i loro progetti. I grafici possono utilizzare modelli 3D non renderizzati direttamente per siti Web e immagini multimediali. Tuttavia, il software specificamente progettato per la progettazione di edifici architettonici, ingegneria civile o altre funzioni correlate al CAD non è classificato tra i software di modellazione 3D.