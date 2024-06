Alternative - Syncloop

Koxy AI

koxy-ai.web.app

Koxy AI è una piattaforma senza codice per creare backend sevrerless basato sull'intelligenza artificiale senza codice e zero configurazione. Con Koxy AI ottieni un backend serverless basato su cloud servito da 35 regioni in tutto il mondo all'edge, database Koxy (basato su JSON) con spazio di archi...