Scorri | Strumenti finanziari intelligenti per le PMI moderne Swipey colma il divario tra i servizi di pagamento offerti dagli istituti finanziari tradizionali e le funzionalità desiderate dalle PMI moderne. In Swipey pratichiamo un altro modo di lavorare: non ci accontentiamo di processi scadenti o di risultati senza valore aggiunto. La nostra missione è trasformare le PMI nel sud-est asiatico.

Sito web: swipey.co

