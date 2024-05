Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Swipe su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Crea fatture, acquisti e preventivi in ​​meno di 10 secondi. Condividi su WhatsApp con i link di pagamento e ricevi i pagamenti più velocemente! Swipe è una semplice app di fatturazione e pagamenti per le piccole imprese in India. Rendiamo semplice per le aziende locali fatturare ai propri clienti tramite WhatsApp. Con Swipe, le aziende possono inviare un messaggio WhatsApp con un collegamento che consente ai propri clienti di pagare istantaneamente con una varietà di metodi di pagamento.

Sito web: getswipe.in

