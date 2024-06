SwapSurprise.ai è uno strumento che utilizza Cookiebot per consentire ai proprietari di siti web di rispettare le normative sulla privacy dei dati, in particolare per quanto riguarda l'uso dei cookie. Fornisce una soluzione completa per la gestione del consenso che consente agli utenti di personalizzare le proprie preferenze sui cookie. Lo strumento classifica i cookie in cookie necessari, di preferenza, statistici e di marketing e fornisce informazioni dettagliate su ciascuna categoria. I cookie necessari sono essenziali per la funzionalità di base del sito Web, mentre i cookie di preferenza ricordano le impostazioni specifiche dell'utente. I cookie statistici vengono utilizzati per raccogliere dati anonimi sulle interazioni dei visitatori, aiutando i proprietari dei siti Web a comprendere il comportamento degli utenti. I cookie di marketing tracciano i visitatori attraverso i siti Web per visualizzare annunci pertinenti e coinvolgenti. SwapSurprise.ai è inoltre integrato con Shopify, consentendo funzioni di checkout e pagamento sicure. Include vari cookie relativi a transazioni sicure e archiviazione delle credenziali del cliente. Inoltre, lo strumento offre la gestione del consenso tra domini, consentendo agli utenti di applicare le proprie preferenze di consenso a più domini. La dichiarazione sui cookie e l'ID di consenso forniti consentono agli utenti di monitorare e gestire facilmente il proprio consenso, garantendo trasparenza e controllo sui propri dati. SwapSurprise.ai aiuta i proprietari di siti web a soddisfare i requisiti legali rispettando la privacy e le preferenze dell'utente. Tieni presente che i dettagli e i numeri specifici menzionati nel testo originale sono stati omessi per evitare potenziali inesattezze.

