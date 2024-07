SWAPP è uno strumento basato sull'intelligenza artificiale che mira a fornire documenti di costruzione e modelli BIM accurati, dettagliati ed efficienti in pochi minuti. Automatizzando le attività di pianificazione più noiose e dispendiose in termini di tempo, questa tecnologia mira a ridurre significativamente la durata del progetto e le ore di lavoro manuale, portando in definitiva a un risparmio sui costi fino al 75% e a una consegna del progetto tre volte più rapida. Gli architetti che integrano le tecnologie SWAPP possono trarre vantaggio da un aumento della redditività, della crescita e della competenza tecnologica dell'azienda, consentendo loro di concentrarsi sulla pianificazione di progetti creativi, piuttosto che sulla gestione di processi di produzione di disegni dettagliati. Inoltre, SWAPP offre anche revisioni continue, consentendo agli architetti di apportare modifiche in modo semplice e immediato su una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale. SWAPP può essere vantaggioso per le imprese legate all'architettura, in particolare quelle specializzate nella costruzione di edifici plurifamiliari e strutture educative. SWAPP è stato riconosciuto come uno degli strumenti di intelligenza artificiale più audaci per automatizzare il lavoro di progettazione di dettaglio e produrre disegni da parte di esperti del settore. Le funzionalità rivoluzionarie dello strumento, come l'implementazione di pratiche BIM avanzate e l'aggiornamento automatico di disegni e dettagli man mano che vengono effettuate le revisioni, potrebbero plasmare il futuro dell'architettura. SWAPP si è anche guadagnata la reputazione di essere un assistente affidabile che consegna i progetti in tempo.

