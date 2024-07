SvelteLaunch è un Boilerplate Svelte 5 che consente di avviare rapidamente la creazione di nuove applicazioni SaaS e AI. Caratteristiche principali: * Database e autenticazione: perfettamente integrato con Supabase, SvelteLaunch fornisce solide soluzioni di database e un'autenticazione sicura lato server pronta all'uso. * Integrazione dei pagamenti: semplifica l'elaborazione dei pagamenti con Stripe, garantendo transazioni fluide e sicure per i tuoi utenti. * E-mail transazionali: mantieni informati i tuoi utenti con notifiche e-mail automatizzate e affidabili fornite da Mailgun. * Componenti riutilizzabili: risparmia tempo e mantieni la coerenza con una libreria di componenti predefiniti e riutilizzabili su misura per Svelte 5. * SEO automatizzato: ottimizza la tua presenza sul web senza sforzo con gli strumenti SEO automatizzati integrati, assicurando che il tuo progetto ottenga la visibilità che merita. * AI Ready: un'API sicura con copertura 1:1 per la creazione di app AI con Open AI API. * Stile: crea bellissimi siti Web con CSS Tailwind e interfaccia utente ridotta. SvelteLaunch non è solo un boilerplate; si tratta di un toolkit completo progettato per aiutarti a distribuire rapidamente applicazioni SaaS e AI di alta qualità. Con il supporto a vita e l'accesso alla community Discord, non sarai mai solo nel tuo percorso di sviluppo. Di' addio al fastidio di creare infrastrutture complesse e concentrati su ciò che conta veramente: creare soluzioni innovative ed esperienze utente piacevoli. Unisciti oggi stesso alla community SvelteLaunch e trasforma il modo in cui costruisci un business basato su SaaS.

Sito web: sveltelaunch.io

