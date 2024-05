Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Suptask su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Il sistema di ticketing AI team-to-team di nuova generazione che potenzia le tue conversazioni su Slack. Ti aiutiamo a trovare le risposte giuste, migliorare le collaborazioni e ottenere tempi di risoluzione più rapidi. I tuoi dipendenti sono tutti su Slack, perché costringerli da qualche altra parte a gestire i ticket? Con un sistema di ticketing nativo di Slack, aumenti la collaborazione tra i team e consenti un processo di ticketing efficiente. Con un nuovo modello unico di lavoro con i ticket, Suptask consente a team completi di essere coinvolti e coinvolti nel processo di riparazione dei ticket. Con una soluzione di ticketing che viene eseguita in modo nativo all'interno del tuo spazio di lavoro Slack in cui gli utenti possono abilitare i ticket nelle loro conversazioni per richiedere, assegnare, dare priorità, panoramica, cercare e rispondere ai ticket, senza uscire da Slack. Stiamo creando tempi di consegna più rapidi per risolvere i ticket, avvicinare i team tra loro e migliorare la soddisfazione del cliente.

Sito web: suptask.com

