Summarify è uno strumento basato sull'intelligenza artificiale che fornisce funzionalità di riepilogo all-in-one. Consente agli utenti di generare riepiloghi concisi da varie fonti, inclusi blog, PDF, testo, siti Web e video di YouTube. Lo strumento mira a distillare rapidamente contenuti lunghi in riepiloghi facilmente digeribili. Gli utenti possono accedere a Summarify tramite l'accesso con un avatar. Gli utenti gratuiti hanno limitazioni e possono creare solo fino a 10 riepiloghi. Lo strumento offre riepiloghi istantanei e dettagliati con una gamma di opzioni di lingua di output come Pidgin, Marathi, Telugu, Turco, Tamil, Yue cinese e Vietnamita. Gli utenti possono anche scegliere stili di scrittura specifici, tra cui nessuno, Naval Ravikant, Elon Musk, Balaji Srinivasan, Joe Rogan, Jordan Peterson e altri.Summarify enfatizza l'efficienza, consentendo agli utenti di incollare testo o caricare file PDF per il riepilogo. Offre anche la possibilità di inserire URL web o URL di blog per generare riepiloghi. Inoltre, gli utenti possono fornire URL video o audio di YouTube per estrarre riassunti ridotti. Il sito Web include collegamenti ai termini di servizio e all'informativa sulla privacy dello strumento per garantire trasparenza e conformità. Summarify è un prodotto di 1811 Labs e viene presentato in modo semplice e funzionale, senza eccessivi termini di marketing o parole d'ordine.

Sito web: summarify.me

