Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Sully.ai su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Sully.ai è un assistente medico AI tutto in uno progettato per far risparmiare tempo ai medici aiutandoli con le attività dispendiose in termini di tempo eseguite prima, durante e dopo le visite ai pazienti.

Sito web: sully.ai

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Sully.ai. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.