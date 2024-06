XR Books - Custom Story Creator è una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale che si concentra sulla creazione di graphic novel su misura. La piattaforma utilizza i modelli GPT-4 e Stable Diffusion per generare narrazioni visive uniche basate su istruzioni di testo fornite dall'utente, consentendo agli utenti di creare fumetti o anime unici nel loro genere senza la necessità di competenze tecniche o di progettazione. Con XR Books, gli utenti possono immergersi in anime e fumetti realizzati con l'intelligenza artificiale, sbloccando il mondo sconfinato delle graphic novel personalizzate. La piattaforma offre varie opzioni per personalizzare le graphic novel generate, inclusa l'aggiunta di nuovi capitoli a romanzi esistenti o la sostituzione o l'aggiornamento di capitoli preesistenti. XR Books offre piani sia gratuiti che a pagamento, con il piano gratuito che fornisce accesso limitato alle funzionalità generate dall'intelligenza artificiale della piattaforma e opzioni di personalizzazione avanzate disponibili nei piani a pagamento. Gli utenti possono salvare i graphic novel generati sul proprio account o esportarli in vari formati, come PDF o file di immagine, per condividerli e stamparli facilmente. La piattaforma attualmente offre anime, fumetti e storie per bambini, con l'opzione manga in arrivo. La piattaforma fornisce anche una sezione Domande frequenti (FAQ) in cui gli utenti possono trovare risposte a domande comuni o contattare il team di supporto via e-mail per ulteriore assistenza. Nel complesso, XR Books - Custom Story Creator è uno strumento efficace per gli appassionati di narrazione che cercano di creare narrazioni grafiche uniche con l'aiuto dell'intelligenza artificiale.

Sito web: customstorycreator.com

