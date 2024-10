Alternative - Stormkit

Gitpod

gitpod.io

Gitpod è una piattaforma per sviluppatori che fornisce ambienti di sviluppo cloud (CDE) on-demand preconfigurati che si integrano automaticamente in qualsiasi strumento, libreria o dipendenza richiesta per la creazione di software. Per iniziare con Gitpod è sufficiente aggiungere un file .gitpod.yml...