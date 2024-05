Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Spenmo su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Spenmo è il software di pagamento ideale per le aziende in crescita. Siamo un software di contabilità fornitori end-to-end che riunisce in una visione integrata la gestione delle spese interne, le carte aziendali, i pagamenti automatizzati delle fatture, i flussi di lavoro di approvazione e la riconciliazione contabile. Le aziende che utilizzano Spenmo risparmiano oltre 50 ore e $ 10.000 ogni mese. Dopo aver completato il programma Y-Combinator nel 2020, Spenmo è cresciuta fino a contare oltre 200 dipendenti e ha raccolto oltre 85 milioni di dollari in capitale di rischio da investitori leader come Y Combinator, Insight Partners, Addition, Salesforce, Global Founders' Capital e Alpha JWC.

Sito web: spenmo.com

