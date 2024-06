Speeko è un'app che sta cercando di trasformarti in una superstar che parla in pubblico utilizzando l'intelligenza artificiale. Ma non tutti gli oratori pubblici vogliono la stessa cosa o hanno gli stessi problemi che li impediscono di raggiungere i propri obiettivi. Speeko utilizza l'onboarding basato sugli obiettivi per creare un piano di apprendimento personalizzato per ciascuno dei suoi utenti, in modo che il suo prodotto sia pronto a produrre rapidamente risultati significativi. Si inizia chiedendo agli utenti per cosa stanno utilizzando questa app: lavoro, scuola o crescita personale.

Sito web: speeko.co

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Speeko. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.