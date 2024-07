SpeedLegal è uno strumento paralegale basato sull'intelligenza artificiale che offre funzionalità avanzate di revisione dei contratti. Consente agli utenti di identificare rapidamente i rischi, comprendere le clausole critiche e ricevere consigli personalizzati, facilitando così una navigazione più accurata degli accordi. Le funzionalità principali di SpeedLegal includono l'identificazione dei rischi contrattuali, la comprensione di aspetti importanti del gergo legale, la fornitura di suggerimenti personalizzati in base alle esigenze contrattuali specifiche definite dall'utente e la fornitura di analisi e approfondimenti utilizzabili dai contratti. L’intelligenza artificiale può rispondere a domande relative ai contratti in un linguaggio semplice e di facile comprensione e creare riepiloghi brevi e chiari per aiutare gli utenti a comprendere a colpo d’occhio contratti complessi. Supporta la revisione di numerosi tipi di contratti in più lingue. SpeedLegal consente inoltre agli utenti di personalizzare i propri standard contrattuali per soddisfare i propri obiettivi aziendali e mantenere l'uniformità in ciascun accordo. Gode ​​della fiducia di avvocati e professionisti ed è stato elogiato per aver contribuito a ridurre i tempi di negoziazione dei contratti, identificare più rapidamente i principali aspetti finanziari e risparmiare sui costi dei consulenti esterni.

Sito web: speedlegal.io

