Speaktor è un convertitore di sintesi vocale che prende qualsiasi file di testo, lo trasforma in un discorso e te lo legge. Questa app di sintesi vocale basata sull'intelligenza artificiale converte qualsiasi parola scritta in un discorso. La parola è diventata più conveniente per consumare e condividere pensieri e idee. Il mondo digitale vede maggiormente questa conversione attraverso convertitori da testo a parlato. L'emergere dei convertitori da testo a parlato ha reso più semplice per tutti i tipi, dai ricercatori ai viaggiatori, aspettare instancabilmente in aeroporto. Ci sono molteplici vantaggi del testo per parlare di comunicazione. TTS può essere eccellente per le aziende che operano a ritmo sostenuto.

Sito web: speaktor.com

