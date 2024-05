SoundCommerce è stata fondata a Seattle nel 2018 da Amazon e dai veterani del commercio digitale che credono che ogni organizzazione dovrebbe essere in grado di "pensare e agire come Amazon". SoundCommerce è una piattaforma dati per la vendita al dettaglio che accelera la maturità del business e dei dati in modo da poter prendere decisioni che portino a una crescita redditizia. La nostra piattaforma, creata per rivenditori di qualsiasi dimensione o complessità, trasforma la tua infrastruttura dati unica in un ambiente senza codice facile da usare, accessibile a tutti, senza bisogno di una laurea in ingegneria. Soprattutto, hai la possibilità di agire in modo nativo dalla piattaforma SoundCommerce o trasferire i dati su una qualsiasi delle app che già utilizzi e agire lì. Con SoundCommerce, i rivenditori hanno la certezza che ogni decisione e ogni dollaro stanno guidando una crescita redditizia. I nostri clienti (tra cui Eddie Bauer, Bala, Bed Bath & Beyond, FTD/ProFlowers e altri) stanno passando da indicatori ritardati basati sui ricavi a indicatori predittivi basati sui profitti utilizzando la piattaforma SoundCommerce.

Sito web: soundcommerce.com

