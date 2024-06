Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Sonnant su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Sonnant è una piattaforma intuitiva di monetizzazione e gestione dei contenuti utilizzata da emittenti, podcaster e stazioni radio di tutto il mondo. Creiamo valore per i nostri clienti attraverso le nostre soluzioni AI rivoluzionarie. Ogni singolo giorno, Sonnant massimizza automaticamente i rendimenti pubblicitari per migliaia di ore di contenuti audio e video. Parallelamente, le attività manuali di scarso valore dei dipendenti vengono sostituite da un’automazione fluida del flusso di lavoro. Ciò che ne consegue è un risparmio di tempo e costi e una potente esperienza digitale. La nostra piattaforma centralizzata offre vantaggi laddove il tuo team ne ha più bisogno. L'automazione fa risparmiare tempo e denaro ai team di produzione, i team di vendita e marketing aumentano la soddisfazione del cliente e ulteriori entrate per i partner attraverso una migliore copertura e rendimento pubblicitario, mentre il coinvolgimento del pubblico viene potenziato attraverso la personalizzazione. Dai un'occhiata al nostro blog per casi d'uso concreti nel settore: https://sonnant.com/blog/

Sito web: sonnant.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Sonnant. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.