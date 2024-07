SolarEdge Monitoring

Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Monitora il tuo sito SolarEdge sempre e ovunque L'applicazione di monitoraggio SolarEdge consente agli installatori fotovoltaici e ai proprietari di sistemi di eseguire il monitoraggio remoto, in movimento, direttamente dal proprio dispositivo mobile. L'app consente agli utenti di visualizzare dati online in tempo reale per mantenerli aggiornati sulle prestazioni del proprio sito solare mentre sono lontani dal proprio computer, garantendo la massima raccolta di energia solare.

Sito web: solaredge.com

