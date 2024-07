socra è una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale per la definizione e il raggiungimento degli obiettivi personali. La piattaforma offre una varietà di strumenti per aiutare gli utenti a organizzare e pianificare i propri obiettivi, connettersi con una comunità di supporto e ricevere una guida personalizzata dal loro allenatore personale di intelligenza artificiale, Socrates. Gli utenti possono suddividere gli obiettivi in ​​passaggi gestibili utilizzando la funzione "Viaggi" di Socra e monitorare i progressi verso il loro raggiungimento. Inoltre, la piattaforma prevede di introdurre in futuro strumenti all’avanguardia per il monitoraggio intelligente dei progressi e la creazione di comunità. socra pone una forte enfasi sulla privacy dei dati e sfrutta OpenAI per garantire la sicurezza delle informazioni dei suoi utenti. Agli utenti viene assegnata una quantità dinamica di utilizzo quotidiano dell'IA, che cambia in base all'utilizzo del sistema, e possono aumentare la propria capacità di intelligenza artificiale abbonandosi ai livelli premium o pro. Nel complesso, socra è l'ideale per le persone che desiderano sfruttare la tecnologia dell'intelligenza artificiale per rimanere organizzati, produttivi e sulla strada del successo e che possono beneficiare del supporto di una comunità.

Sito web: socra.com

