SnapshotAI è uno strumento basato sull'intelligenza artificiale che consente agli utenti di creare immagini, immagini del profilo e avatar unici generati dall'intelligenza artificiale. Gli utenti forniscono quattro dei loro migliori selfie che lo strumento utilizza per addestrare un modello AI personalizzato su misura per l'utente. L'intelligenza artificiale trasforma queste immagini in una serie di immagini del profilo o avatar in una varietà di stili (oltre 56 segnalati). Questo servizio consente un’ampia diversità artistica, trasformando selfie e foto di altri soggetti in opere d’arte basate sull’intelligenza artificiale. Queste immagini sono particolarmente adatte per migliorare il marchio personale o aziendale sui social media. SnapshotAI offre inoltre diverse opzioni di risoluzione per le immagini generate, comprese risoluzioni standard adatte per l'uso online e risoluzioni 4K di alta qualità ideali per la stampa. Inoltre, gli utenti possono optare per un pacchetto "studio render" in cui è inclusa un'immagine speciale di rendering in studio. SnapshotAI facilita inoltre i regali con un sistema di voucher digitali che consente agli utenti di regalare set di immagini personalizzate ad altri.

Sito web: snapshotai.com

