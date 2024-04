Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per SMTPServer su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

SMTPServer è l'unica piattaforma di marketing digitale all-in-one che consente alle imprese B2B e B2C, ai commercianti di e-commerce e alle agenzie di sviluppare relazioni con i clienti tramite campagne di marketing digitale, messaggistica transazionale e automazione del marketing. A differenza di altre soluzioni di marketing progettate per budget ed esperienza di livello aziendale, la suite all-in-one di SMTPServer soddisfa le esigenze di marketing delle PMI in espansione nei mercati competitivi. SMTPServer è stata fondata nel 2020 con lo scopo di rendere disponibili a tutte le aziende i canali di marketing più efficaci. SMTPServer, con sede in Lettonia, supporta più di 30.000 utenti attivi in ​​80 paesi. Riconoscono che i tuoi requisiti di posta elettronica sono unici, indipendentemente dal fatto che tu sia uno sviluppatore, un marketing, un amministratore delegato di una piccola azienda o un responsabile di programma presso un'azienda. Di conseguenza, SMTPServer offre una soluzione di comunicazione client unica per ogni fase dello sviluppo della tua azienda.

Sito web: smtpserver.com

