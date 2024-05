Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per SmatBot su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

SmatBot, una filiale di ByteQuark Solutions, è un attore leader nel settore dei chatbot basati sull'intelligenza artificiale con una presenza a livello globale negli Stati Uniti, in Medio Oriente e in India con oltre 5000 utenti attivi. La nostra piattaforma AI Chatbot omnicanale e multilingue (più di 50 lingue) è uno strumento facile da usare, privo di codifica e ricco di funzionalità che fornisce supporto immediato e in tempo reale su tutti i canali (sito Web, app mobile, Messenger, Instagram, WhatsApp, eccetera). Alcune delle nostre funzionalità includono: ✅ Generazione di lead, ✅ Assistenza clienti, ✅ Risposte alle domande frequenti, ✅ Chat dal vivo ✅ Marketing Whatsapp e messaggi promozionali ✅ Scansione OCR, ✅ Convalida OTP di email e SMS ✅ Tracciamento di AdWords, ✅ Mappatura degli intenti ✅ Automazione basata sul contesto Ideale per : ✅ E-commerce D2C, ✅ Istruzione ✅ Logistica ✅ Immobiliare ✅ Ospitalità ✅ Sanità ✅ Fintech

