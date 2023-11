SmartHR è un software cloud per la gestione delle risorse umane e del lavoro che si è classificato al primo posto nella quota di mercato del cloud per la gestione del lavoro per cinque anni consecutivi. Non solo migliora l’efficienza delle risorse umane e del lavoro, ma aiuta anche a migliorare la produttività di tutti i lavoratori.

Sito web: smarthr.jp

