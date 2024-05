Smart Assessor è leader di mercato nell'eccezionale tecnologia di portfolio elettronico, monitorando la progressione durante il percorso di apprendimento per standard di apprendistato, tirocini, NVQ, AEB, SQA, corsi commerciali e molto altro. Smart Assessor è pronto all'uso con qualifiche quadro e standard che possono essere facilmente adattati per progettare corsi su misura per i datori di lavoro. L'e-portfolio Smart Assessor viene utilizzato da apprendisti, datori di lavoro, valutatori, mentori, formatori, garanti della qualità e manager per monitorare la progressione di conoscenze, competenze e comportamenti, gestire uno sconto del 20% sulla formazione professionale, monitorare le valutazioni gateway eliminando i portfolio cartacei con la conformità agli audit Ofsted cruscotti. Portfolio online pluripremiato che consente agli studenti di collaborare con i propri valutatori, mentori e insegnanti per completare il corso senza carta. Gli studenti possono dimostrare le proprie abilità, conoscenze e comportamenti che vengono esaminati elettronicamente dai loro valutatori e datori di lavoro. Gli standard del datore di lavoro tengono traccia dei progressi attraverso i gateway fino alla valutazione del punto finale, i quadri tengono traccia della progressione dell'unità garantendo il completamento tempestivo e di successo. Le caratteristiche principali includono moduli elettronici, firme digitali, app offline, sale conferenze web intelligenti, libreria di prove digitali, risorse online, attività incentrate sullo studente, piano di apprendimento interattivo online, dashboard del datore di lavoro, gateway manager, modelli di corsi, piani di campionamento per la garanzia della qualità interna, revisione pianificazione, scansione delle competenze, EILP, mappe di avanzamento e molte altre funzionalità avanzate per rendere la tua consegna eccezionale.

Sito web: smartassessor.co.uk

