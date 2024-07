Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per SlidesPilot su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

idesPilot è uno strumento di presentazione basato sull'intelligenza artificiale in grado di creare istantaneamente presentazioni e presentazioni professionali. Basta inserire un argomento e l'intelligenza artificiale di SlidesPilot genererà diapositive ben strutturate in pochi secondi. Con tanti bellissimi modelli tra cui scegliere, puoi creare rapidamente presentazioni raffinate per il lavoro, la scuola o per uso personale. SlidesPilot è compatibile sia con Presentazioni Google che con PowerPoint.

Sito web: slidespilot.com

